Adesso è ufficiale, Walter Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia (Di giovedì 1 luglio 2021) Ve lo avevamo anticipato una settimana fa e Adesso è ufficiale. Walter Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia. Ecco il comunicato della società campana: “La S.S. Juve Stabia comunica che Walter Alfredo Novellino è il nuovo tecnico della prima squadra. Il Mister, nato a Montemarano (Av) il 4 giugno 1953, ha allenato negli anni passati Napoli, Sampdoria, Torino, Modena e Palermo, tra le altre. Il suo staff sarà ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Ve lo avevamo anticipato una settimana fa eè il. Ecco il comunicatosocietà campana: “La S.S.comunica cheAlfredoè iltecnicoprima squadra. Il Mister, nato a Montemarano (Av) il 4 giugno 1953, ha allenato negli anni passati Napoli, Sampdoria, Torino, Modena e Palermo, tra le altre. Il suo staff sarà ...

