Si chiama Zoom Face: esplode il boom della chirurgia estetica da videochiamata (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Luciano Perrone: “tutta colpa dello smart working e delle conference call, il guardarsi attraverso le telecamere del pc ha amplificato la percezione dei nostri difetti. Sotto accusa: bocca, denti e decolté”. Roma, 30 giugno 2021 - Seno alto e sodo, bocca carnosa e denti lucenti come quelli delle star: sono i must imposti dai nuovi canoni di bellezza. Il fenomeno sembra riguardare non solo le donne adulte ma anche le più giovani. E se un tempo il ricorso ai bisturi era appannaggio solo dei VIP, oggi riguarda in maniera trasversale tante donne comuni, dalla casalinga all'imprenditrice e dalla ragazzina alla settantenne. L'Italia non a caso è il quarto paese al mondo dove si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Luciano Perrone: “tutta colpa dello smart working e delle conference call, il guardarsi attraverso le telecamere del pc ha amplificato la percezione dei nostri difetti. Sotto accusa: bocca, denti e decolté”. Roma, 30 giugno 2021 - Seno alto e sodo, bocca carnosa e denti lucenti come quelli delle star: sono i must imposti dai nuovi canoni di bellezza. Il fenomeno sembra riguardare non solo le donne adulte ma anche le più giovani. E se un tempo il ricorso ai bisturi era appannaggio solo dei VIP, oggi riguarda in maniera trasversale tante donne comuni, dalla casalinga all'imprenditrice e dalla ragazzina alla settantenne. L'Italia non a caso è il quarto paese al mondo dove si ...

