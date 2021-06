Montelibretti | 64enne muore tra le fiamme dopo incidente stradale

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Tragedia ieri sera alle 20 in via Rosce, a, comune dell’hinterland nord di Roma, dove un uomo è morto semicarbonizzato in seguito a un. La vittima, 64 anni, secondo quanto ricostruito ha perso il controllo dell’auto finendo in una scarpata: la vettura ha preso fuoco mentre iltentava di uscire dalle lamiere. Una volta riuscito a liberarsi, l’uomo ha provato ad allontanarsi ma leormai lo avevano raggiunto e il corpo semicarbonizzato è stato trovato sull’asfalto a pochi metri dall’auto in. Sul posto il medico legale, che ha ...

