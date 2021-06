Grillo risponde a Conte: “Non ha visione politica né capacità”. Lo strappo tra i due è definitivo (Di martedì 29 giugno 2021) Beppe Grillo ha risposto a Giuseppe Conte dopo le parole pronunciate dall’ex Premier durante la conferenza stampa di ieri. Le parole del garante del Movimento, piombando come un macigno su quelle di Conte, rendono ben chiara l’idea dello strappo intercorso tra i due. Se nel suo discorso Conte aveva detto di essere stato scelto da Grillo, di contro il garante ha definito l’ex Premier privo di capacità adatte alla politica sotto ogni punto di vista. Grillo risponde a Conte Con un lungo post ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 giugno 2021) Beppeha risposto a Giuseppedopo le parole pronunciate dall’ex Premier durante la conferenza stampa di ieri. Le parole del garante del Movimento, piombando come un macigno su quelle di, rendono ben chiara l’idea dellointercorso tra i due. Se nel suo discorsoaveva detto di essere stato scelto da, di contro il garante ha definito l’ex Premier privo diadatte allasotto ogni punto di vista.Con un lungo post ...

