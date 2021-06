Salvini: “Mascherine in Campania? De Luca ducetto” (Di lunedì 28 giugno 2021) L’addio all’uso delle Mascherine all’aperto da oggi, 28 giugno, “penso sia un bellissimo passo in avanti: niente coprifuoco, niente Mascherine, ovviamente sempre prudenza, però è un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito parecchio”. Lo ha affermato il segretario, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante ‘Non stop news’. “Mi dispiace per i campani – ha aggiunto il leader del Carroccio – perché non si capisce perché a Roma, a Reggio, a Treviso e a Siena ci sia una regola approvata dalla comunità scientifica, di libertà, di sorriso, di respiro per tutti e invece laddove c’è il ducetto De ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) L’addio all’uso delleall’aperto da oggi, 28 giugno, “penso sia un bellissimo passo in avanti: niente coprifuoco, niente, ovviamente sempre prudenza, però è un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito parecchio”. Lo ha affermato il segretario, Matteo, ai microfoni di Rtl, durante ‘Non stop news’. “Mi dispiace per i campani – ha aggiunto il leader del Carroccio – perché non si capisce perché a Roma, a Reggio, a Treviso e a Siena ci sia una regola approvata dalla comunità scientifica, di libertà, di sorriso, di respiro per tutti e invece laddove c’è ilDe ...

