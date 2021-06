Tre sardi rischiano l'estradizione in Francia per aver pescato in Corsica (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Una battuta di pesca 'proibita' in Corsica, nelle acque protette vicino a Bonifacio, rischia di costare cara a tre sub sardi. La Francia li vuole per giudicarli secondo le leggi locali e la loro sorte è appesa a un filo. I pescatori di Sorso, nel Sassarese, rischiano di essere estradati dopo che la Corte d'appello ha deciso per la consegna alle autorità transalpine. Arrestati su mandato di cattura europeo poi scarcerati su richiesta dei loro legali Marco Salaris, Mario Perantoni, Luca Sciaccaluga e Luigia Crabu e sottoposti all'obbligo di firma, ora hanno davanti solo il ricorso in Cassazione. Le ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Una battuta di pesca 'proibita' in, nelle acque protette vicino a Bonifacio, rischia di costare cara a tre sub. Lali vuole per giudicarli secondo le leggi locali e la loro sorte è appesa a un filo. Iri di Sorso, nel Sassarese,di essere estradati dopo che la Corte d'appello ha deciso per la consegna alle autorità transalpine. Arrestati su mandato di cattura europeo poi scarcerati su richiesta dei loro legali Marco Salaris, Mario Perantoni, Luca Sciaccaluga e Luigia Crabu e sottoposti all'obbligo di firma, ora hanno davanti solo il ricorso in Cassazione. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Tre sardi Tricolori assoluti: sesto posto per Claudia Pinna ... col sesto posto nella finale diretta dei 5000 metri, il miglior piazzamento degli atleti sardi ... Poi, negli ultimi tre lanci, non riesce a far maglio del 68.62 che conferma il suo ottavo posto. SALTI .

Viterbo: Prima edizione dell'HappyCamp Prima edizione dell'HappyCamp voluto dal Distretto Rotary 2080 che ha visto protagonisti una ventina di ragazzi speciali, tra laziali e sardi, e loro accompagnatori, ospiti per tre giorni all'Hotel Duca D'Este a Tivoli. Protagonista anche il Rotary Club Viterbo, attraverso la professionalità della presidente, Simona Tartaglia, che ha ...

Tre sardi rischiano l'estradizione in Francia per aver pescato in Corsica

