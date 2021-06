Quattordicesime, in arrivo 6,8 miliardi: un terzo andrà in vacanze (Di domenica 27 giugno 2021) Per 7,5 milioni di italiani è in arrivo la quattordicesima, cioè la mensilità in più prevista tra giugno e luglio. Questi soldi potrebbero dare una spinta importante ai consumi e in particolare al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Per 7,5 milioni di italiani è inla quattordicesima, cioè la mensilità in più prevista tra giugno e luglio. Questi soldi potrebbero dare una spinta importante ai consumi e in particolare al ...

