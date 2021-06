Love is in the air, trame dal 28 giugno al 2 luglio: Eda rompe con Serkan (Di domenica 27 giugno 2021) A Love is in the air i rapporti tra Eda e Serkan si inaspriranno a causa dell'ennesima macchinazione di Kaan. Le anticipazioni della soap opera turca dal 28 giugno al 2 luglio rivelano che Eda organizzerà all'imprenditore una cena di lavoro con Selin il giorno del suo compleanno e lui rimarrà male, ma Engin gli spiegherà che forse la fioraia vuole metterlo alla prova. La stessa Eda, infatti, dirà alle amiche di voler testare il fidanzato. Durante l'incontro, infatti, Serkan lascerà Selin e andrà da Eda in un umile ristorante. La ragazza gli donerà un mappamondo dal momento che possiede già tutto. Il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 giugno 2021) Ais in the air i rapporti tra Eda esi inaspriranno a causa dell'ennesima macchinazione di Kaan. Le anticipazioni della soap opera turca dal 28al 2rivelano che Eda organizzerà all'imprenditore una cena di lavoro con Selin il giorno del suo compleanno e lui rimarrà male, ma Engin gli spiegherà che forse la fioraia vuole metterlo alla prova. La stessa Eda, infatti, dirà alle amiche di voler testare il fidanzato. Durante l'incontro, infatti,lascerà Selin e andrà da Eda in un umile ristorante. La ragazza gli donerà un mappamondo dal momento che possiede già tutto. Il ...

