LIVE Belgio-Portogallo | Europei 2021 in DIRETTA | Palhinha dal 1? tra i lusitani!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 Immagini dagli spogliatoi del: Whose shirt do you wear tonight? #BELPOR #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/3EbdPLrufa — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 27,20.30 Siachehanno realizzato 7 goal fino a qui, il miglior marcatore dei “Diavoli Rossi” è stato Romelu Lukaku con tre goal, quello dei lusitani invece Cristiano Ronaldo con cinque, di cui tre realizzati su rigore. Stasera inevitabilmente la sfida nella sfida sarà quella tra l’attaccante dell’Inter, fresco di conquista dello Scudetto e l’asso ...