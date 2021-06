Bettina Castioni | chi è la moglie dinJerry Calà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 giugno 2021) Se pensiamo a Jerrye alla sua vita sentimentale, sebbene sia passata una vita, la prima donna che viene in mente è la mitica Mara Venier. Eppure i due ex coniugi ormai non sono altro che grandissimi amici, anche con i ‘nuovi’ rispettivi partner. Se, da una parte, la regina della domenica italiana sposata da tanti anni con Nicola Carraro, l’ex marito lo è da altrettanto cone Jerrysi sono conosciuti, e perdutamente innamorati, nel 2001. Stando ai racconti dei diretti interessati, si è trattato di un vero colpo di fulmine che li tiene uniti ...