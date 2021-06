Aumentano i casi di contagio legati alla variante delta. Individuati diversi focolai. Iss: “È necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Vengono segnalati anche in Italia focolai di varianti del virus SARS-CoV-2, in particolare della variante delta, che presentano una maggiore trasmissibilità e/o la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria”. È quanto riferisce il report della cabina di regia Iss-Ministero Salute sul Covid-19 che sarà reso noto in serata nel corso della conferenza stampa settimanale del presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. “La circolazione della variante delta – riferisce ancora il report sulla circolazione della variante delta in Italia – sta portando ad un aumento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 giugno 2021) “Vengono segnalati anche in Italiadi varianti del virus SARS-CoV-2, in particolare della, che presentano una maggiore trasmissibilità e/o la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria”. È quanto riferisce il report della cabina di regia Iss-Ministero Salute sul Covid-19 che sarà reso noto in serata nel corso della conferenza stampa settimanale del presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. “La circolazione della– riferisce ancora il report sulla circolazione dellain Italia – sta portando ad un aumento ...

Advertising

AlfiereItaliano : RT @MarcelloLyotard: Se dopo le vaccinazioni i casi aumentano è chiaro come il sole che il vaccino in qualche modo e per qualche motivo no… - Stella55220254 : RT @rtl1025: ?? Aumentano le segnalazioni sul territorio nazionale di casi associati a varianti Kappa e #Delta, in particolare di #focolai d… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Aumentano le segnalazioni sul territorio nazionale di casi associati a varianti Kappa e #Delta, in particolare di #focolai d… - EnnisDelMar14 : RT @rtl1025: ?? Aumentano le segnalazioni sul territorio nazionale di casi associati a varianti Kappa e #Delta, in particolare di #focolai d… - ProDocente : Covid, in Spagna aumentano i casi in 6 regioni dopo focolaio tra studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano casi Studio australiano, long Covid colpisce solo il 5% ... Bette Liu, ha seguito circa 3000 casi registrati in New South Wales, quasi il 95% delle persone ... E' risultato inoltre che l'età e problemi di salute preesistenti aumentano notevolmente le probabilità ...

Almeno 230mila sfollati dopo il golpe. Record di contagi Covid ... mentre aumentano le preoccupazione per le violenze dell'esercito sulle minoranze, la morte dei civili, una diffusione del conflitto e la crescita dei casi di Covid - 19, che proprio in questi giorni ...

Covid, Sileri: aumentano i casi di variante Delta, accelerare con i vaccini. Preoccupazione in Campania Gazzetta del Sud Variante Delta, circolare ministero: aumentano focolai, tracciare e vaccinare Sulla base delle ultime evidenze disponibili, la Delta "è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla VOC Alpha (.1.1.7) e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione" ...

Circolare, aumentano focolai Delta, tracciare e vaccinare La variante Delta è del 40-60 per cento più trasmissibile rispetto alla Alpha (?.1.1.7) e può essere associata a un rischio più alto di ricoveri. Meno protetti solo la prima dose di un vaccino, con la ...

... Bette Liu, ha seguito circa 3000registrati in New South Wales, quasi il 95% delle persone ... E' risultato inoltre che l'età e problemi di salute preesistentinotevolmente le probabilità ...... mentrele preoccupazione per le violenze dell'esercito sulle minoranze, la morte dei civili, una diffusione del conflitto e la crescita deidi Covid - 19, che proprio in questi giorni ...Sulla base delle ultime evidenze disponibili, la Delta "è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla VOC Alpha (.1.1.7) e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione" ...La variante Delta è del 40-60 per cento più trasmissibile rispetto alla Alpha (?.1.1.7) e può essere associata a un rischio più alto di ricoveri. Meno protetti solo la prima dose di un vaccino, con la ...