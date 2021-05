Advertising

TuttoAndroid : HONOR conferma il ritorno dei servizi Google nei propri dispositivi - PuntoCellulare : I nuovi smartphone della gamma Honor 50 attesi il mese prossimo saranno fra i primi al mondo ad impiegare il chip S… -

Ultime Notizie dalla rete : HONOR conferma

Everyeye Tech

...Tipo - C a USB A con OTG Connettore Alta velocità Compatible per Galaxy S8/LG Q8/OnePlus 5T/9 ... basta un click sulle immagini del prodotto per averedel prezzo in offerta. Vi ricordiamo ...Play 5 Per quanto riguarda l' Italia,è già pronta alle nuove sfide con la costituzione della filiale italianaTechnologies Italy srl . A darne notizia direttamente l'azienda ...Stando a quanto trapelato in queste ore, sembra che i nuovi device della serie Honor 50 disporranno di chipset Snapdragon 778 e dei servizi Google.Honor ha confermato ufficialmente il ritorno dei Google Mobile Services nella prossima serie di smartphone Honor 50, in arrivo anche in Europa.