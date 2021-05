Lago Maggiore, precipita la funivia Stresa-Mottarone: almeno 12 vittime, gravi due bambini (Di domenica 23 maggio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 16:22 – È salito a 12 il bilancio delle vittime dell’incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemontese. Sono morte sul colpo, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. gravissimo incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola (Piemonte). Una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso, dove l’impianto corre più staccato da terra. almeno 9 persone sono morte e due bambini sono stati portati dai soccorsi in ospedale a Torino in gravi condizioni. A bordo 15 ... Leggi su velvetmag (Di domenica 23 maggio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 16:22 – È salito a 12 il bilancio delledell’incidente alladel, a. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemontese. Sono morte sul colpo, mentre duedi 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.ssimo incidente alla, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola (Piemonte). Una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso, dove l’impianto corre più staccato da terra.9 persone sono morte e duesono stati portati dai soccorsi in ospedale a Torino incondizioni. A bordo 15 ...

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Tg3web : ?? Si aggrava il bilancio dell'incidente sulla funivia Stresa-Mottarone. Secondo la sindaca della cittadina sul lago… - JJansaSDS : Il nostro pensiero e la nostra preghiera sono con #Italy dopo il tragico incidente in funivia sul Lago Maggiore. E… - MilaKuki27 : RT @JJansaSDS: Il nostro pensiero e la nostra preghiera sono con #Italy dopo il tragico incidente in funivia sul Lago Maggiore. Estendo no… - DameAuxCamelia : RT @DarioPuppo: Cade una cabina della funivia che collega Stresa, sul lago Maggiore, al monte Mottarone (1492 metri di quota), in provincia… -