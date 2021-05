Cina, tempesta di grandine durante una maratona in montagna: 21 morti e 8 ricoverati in stato di ipotermia (Di domenica 23 maggio 2021) Una tempesta di grandine ha procurato ventuno morti e otto ricoveri per ipotermia e ferite lievi in Cina, durante una gara di corsa in montagna nel Nord Ovest della nazione. Il maltempo ha colto di sorpresa i 172 partecipanti alla maratona, che secondo l’agenzia Xinhua stavano correndo su un sentiero estremamente stretto ad un’altitudine che raggiunge quasi 10mila piedi. In particolare, la competizione si stava svolgendo nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu: il calo improvviso delle temperature ha sorpreso tutti i partecipanti, uno dei quali ha raccontato che le sue dita sono diventate insensibili dal freddo, e che alcuni dei corridori non erano adeguatamente vestiti per le condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Unadiha procurato ventunoe otto ricoveri pere ferite lievi inuna gara di corsa innel Nord Ovest della nazione. Il maltempo ha colto di sorpresa i 172 partecipanti alla, che secondo l’agenzia Xinhua stavano correndo su un sentiero estremamente stretto ad un’altitudine che raggiunge quasi 10mila piedi. In particolare, la competizione si stava svolgendo nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu: il calo improvviso delle temperature ha sorpreso tutti i partecipanti, uno dei quali ha raccontato che le sue dita sono diventate insensibili dal freddo, e che alcuni dei corridori non erano adeguatamente vestiti per le condizioni ...

