Aka7even deluso dal collega: “Me lo meritavo..” cuore a pezzi (Di domenica 23 maggio 2021) Lo aveva detto Anna Pettinelli, lo ha confermato proprio lui in un’intervista: Aka7even è deluso. Scopriamo perché. Nel corso di un’intervista a Fanpage, il cantante Aka7even è tornato a parlare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 maggio 2021) Lo aveva detto Anna Pettinelli, lo ha confermato proprio lui in un’intervista:. Scopriamo perché. Nel corso di un’intervista a Fanpage, il cantanteè tornato a parlare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

tomm_eli : RT @aka7stan: comunque #streamaka7even in ogni caso, per non vedere mai un Luca marzano deluso #aka7even - idkidcirdc : RT @aka7stan: comunque #streamaka7even in ogni caso, per non vedere mai un Luca marzano deluso #aka7even - aka7stan : comunque #streamaka7even in ogni caso, per non vedere mai un Luca marzano deluso #aka7even - StraNotizie : Aka7even deluso perché ha vinto tutto Sangiovanni ad Amici: “Un premio me l’aspettavo” - BITCHYFit : Aka7even deluso perché ha vinto tutto Sangiovanni ad Amici: “Un premio me l’aspettavo” -