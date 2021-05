Monaco, ecco la moneta dedicata a Schumacher in edizione limitata (Di sabato 22 maggio 2021) Il Gran Premio di Montecarlo, che si correrà in questo weekend culminando con la gara di domani tra le vie cittadine del Principato, verrà impreziosito da un oggetto in edizione limitata. Il cimelio, da collezione per tutti gli appassionati, è una moneta dedicata a Micheal Schumacher, ex pilota della Ferrari e pluricampione del mondo. Il piccolo tesoro, sul quale è inciso il volto del tedesco, è d’oro e pesa un chilo. Nessuno, di certo, può dimenticare l’epopea nel Motorsport di Micheal Schumacher, il pilota teutonico che ha scritto, con la scuderia di Maranello, delle pagine che hanno contribuito ad aggiungere capitoli su capitoli nel libro della Formula Uno. In questo Gran Premio di Montecarlo, il tedesco sarà omaggiato con una moneta interamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Il Gran Premio di Montecarlo, che si correrà in questo weekend culminando con la gara di domani tra le vie cittadine del Principato, verrà impreziosito da un oggetto in. Il cimelio, da collezione per tutti gli appassionati, è unaa Micheal, ex pilota della Ferrari e pluricampione del mondo. Il piccolo tesoro, sul quale è inciso il volto del tedesco, è d’oro e pesa un chilo. Nessuno, di certo, può dimenticare l’epopea nel Motorsport di Micheal, il pilota teutonico che ha scritto, con la scuderia di Maranello, delle pagine che hanno contribuito ad aggiungere capitoli su capitoli nel libro della Formula Uno. In questo Gran Premio di Montecarlo, il tedesco sarà omaggiato con unainteramente ...

