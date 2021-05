Inter-Udinese | Gotti | “Vogliamo ripetere la partita dell’andata”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) Lucaalla vigilia di, match dell’ultima giornata della Serie A 2020/2021 Giornata di vigilia per l’di Lucache domani affronterà l’a San Siro nell’ultima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-. Ecco le sue parole. L’obiettivo di domani è quello di guastare la festa ai campioni d’Italia?L’merita la sua festa per il campionato che ha fatto. In campo l’cercherà di dare il massimo. Sarà un’opportunità anche per vedere in campo anche i giocatori sin qui meno impiegati?Ho intenzione di far giocare quella che ritengo la squadra più competitiva che l’...