Ida Platano | c’è già il colpo di scena a UeD | “È già finita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) Idaha un corteggiatore a UeD. Si chiama Gabriele Capri, è un romano di 37 anni che in realtà era arrivato in studio per Elisabetta Simone. Poi però la dama, ancora legata a Luca Cenerelli, ha interrotto quella conoscenza di fatto mai iniziata. Non solo, perché poi Gabriele è stato notato da Maria De Filippi ed è stata proprio la conduttrice a “proporlo” a Ida, nonostante lei non sembrasse inizialmente molto convinta. La storia con Riccardo, seppurda tempo, ha lasciato non poche ferite ancora aperte per lei che è sì tornata a Uomini e Donne in cerca di un nuovo pretendente, ma tra lacrime e sconforto tutto le fa ripensare al percorso fatto con il cavaliere di Taranto che nel frattempo ha già chiuso con Roberta Di Padua. “Idaha già chiuso con Gabriele Capri” Sta di fatto che poi Ida ha deciso di dare una ...