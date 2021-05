Firenze: obbliga la moglie a far sesso per festeggiare il compleanno. Arrestato (Di sabato 22 maggio 2021) Ha 44 anni ed è originario del Perù: l'hanno Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, con precedenti di polizia, dopo essersi ubriacato per festeggiare il suo compleanno pretendeva prestazioni sessuali dalla moglie, una 31enne connazionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Ha 44 anni ed è originario del Perù: l'hannoper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, con precedenti di polizia, dopo essersi ubriacato peril suopretendeva prestazioni sessuali dalla, una 31enne connazionale L'articolo proviene daPost.

