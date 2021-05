Calciomercato Atalanta, idea Boga se l’ivoriano non segue De Zerbi (Di sabato 22 maggio 2021) L’Atalanta è alla ricerca di un sostituto per Josip Ilicic. La prima scelta è Jeremie Boga ma l’ivoriano potrebbe seguire De Zerbi L’Atalanta è alla ricerca di un sostituto di Josip Ilicic per la prossima stagione. Saranno confermati Malinovsky e Miranchuk ma si tornerà sul mercato nel parco attaccanti. Come riporta la Gazzetta dello Sport il primo nome è quello di Jeremie Boga, che ha annunciato il suo addio al Sassuolo. Il futuro dell’ivoriano però potrebbe essere diverso visto il corteggiamento dello Shaktar prossima squadra di De Zerbi. Boga potrebbe seguire il proprio attuale allenatore ma non chiude le porte ad una permanenza in Italia con l’Atalanta che resta alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) L’è alla ricerca di un sostituto per Josip Ilicic. La prima scelta è Jeremiemapotrebbe seguire DeL’è alla ricerca di un sostituto di Josip Ilicic per la prossima stagione. Saranno confermati Malinovsky e Miranchuk ma si tornerà sul mercato nel parco attaccanti. Come riporta la Gazzetta dello Sport il primo nome è quello di Jeremie, che ha annunciato il suo addio al Sassuolo. Il futuro delperò potrebbe essere diverso visto il corteggiamento dello Shaktar prossima squadra di Depotrebbe seguire il proprio attuale allenatore ma non chiude le porte ad una permanenza in Italia con l’che resta alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Atalanta idea Boga se l’ivoriano non segue De Zerbi - #Calciomercato #Atalanta #l’ivoriano - Ftbnews24 : ??? #Dea #BergAMO #Atalanta verso #GenoaAtalanta #SerieA ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Donnarumma, ultima da tesserato #Milan: l'intesa non c'è ancora. E Raiola prepara un conto da 20 milioni - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Donnarumma, ultima da tesserato #Milan: l'intesa non c'è ancora. E Raiola prepara un conto da 20 milioni - pingioriroberto : RT @cmdotcom: Chirico: 'I tifosi dell'Atalanta vogliono far giocare la Primavera contro il Milan, ma perché non ammettono la vittoria netta… -