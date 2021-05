Atletico Madrid è campione di Spagna

Leggi su funweek

(Di sabato 22 maggio 2021) L’di: i colchoneros hanno battuto in trasferta il Valladolid per 2-1 e si aggiudicano il titolo della Liga. L’doveva vincere l’ultima giornata della stagione per assicurarsi di finire davanti ai rivali cittadini del Real, che a sua volta ha vinto 2-1 contro il Villarreal. Il Valladolid è andato in vantaggio nel primo tempo con Oscar Plano, ma i gol di Angel Correa e Suarez, capocannoniere della squadra con 21 gol nella Liga, nella ripresa hanno assicurato alla squadra di Diego Simeone la vittoria e il titolo. Funweek.