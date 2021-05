Verissimo ospiti 22 maggio 2021, le interviste dell’ultima puntata (Di venerdì 21 maggio 2021) Verissimo ospiti 22 maggio 2021 Ultima puntata di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 21 maggio 2021)22Ultimadi ...

Advertising

davided81 : Domani ospiti di #Verissimo Deddy, Aka e Sangiovanni, nella stessa puntata anche Mahmood per far capire agli altri… - godchamet : sabato solo leggende (+M4hm00d) come ospiti a Verissimo SIAMO carichi ! - raspa90 : RT @tvblogit: Ospiti domani a #Verissimo: (da #Amici20) Giulia, @sangiovann1, @sonodeddy, @Aka7evenreal e Alessandro, @MarroneEmma, @Mahmo… - tvblogit : Ospiti domani a #Verissimo: (da #Amici20) Giulia, @sangiovann1, @sonodeddy, @Aka7evenreal e Alessandro,… - 361_magazine : Gli ospiti di #verissimo: spazio ad #amici con #sangiovanni, #giulia e #aka7even -