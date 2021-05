Sergio Cammariere | chi è | età | carriera | canzoni | libro | chi è la moglie | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 maggio 2021) E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il musicista: chi è, età,è nato a Crotone il 15 novembre del 1960 ed è un noto cantautore e pianista italiano, cugino di Rino Gaetano. Nel 1992ha composto la sua prima colonna sonora per il film Quando eravamo repressi e nel 1993 ha pubblicato l’album a nome Kunstler,& Stress Band. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ha scritto varie colonne sonore per i film del grande schermo. Nella sua brillanteha partecipato al Festival di ...