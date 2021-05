Pro Vita & Famiglia: Vogliamo ispezioni sul caso Saifip (Di venerdì 21 maggio 2021) – “Dopo le direttive gender, imposte e poi ritirate a seguito della denuncia delle famiglie, la questione non è chiusa per noi né per i genitori che ci chiedono protezione e tutela per i loro figli a scuola. A questo punto chiediamo un’Ispezione del Ministero della Salute e una del Ministero dell’Istruzione e che si porti il caso in Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. Vogliamo sapere chi ha fatto circolare questo vergognoso documento. Al San Camillo-Forlanini chiediamo inoltre di procedere alla sospensione della convenzione col Saifip dopo aver utilizzato, senza alcuna autorizzazione, il logo dell’Azienda abusando di un rapporto in corso finalizzato al supporto psicologico di adeguamento tra identità fisica e psichica” hanno dichiarato Jacopo Coghe, vice presidente di Pro Vita e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) – “Dopo le direttive gender, imposte e poi ritirate a seguito della denuncia delle famiglie, la questione non è chiusa per noi né per i genitori che ci chiedono protezione e tutela per i loro figli a scuola. A questo punto chiediamo un’Ispezione del Ministero della Salute e una del Ministero dell’Istruzione e che si porti ilin Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.sapere chi ha fatto circolare questo vergognoso documento. Al San Camillo-Forlanini chiediamo inoltre di procedere alla sospensione della convenzione coldopo aver utilizzato, senza alcuna autorizzazione, il logo dell’Azienda abusando di un rapporto in corso finalizzato al supporto psicologico di adeguamento tra identità fisica e psichica” hanno dichiarato Jacopo Coghe, vice presidente di Proe ...

