Napoli, Milan e Juve: la corsa Champions in 90 minuti (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultima giornata e ultima chiamata per la Champions: nel weekend tre incroci di fuocoLa paura fa 90. Novanta come i minuti che Napoli, Milan e Juventus avranno a disposizione nell’ultimo turno del campionato 2020/21 per il pass Champions League. La paura però, alle 20.45 di domenica, non sarà ammessa per nessuna delle tre, in una 38ª giornata da all-in. La sfida più semplice – almeno sulla carta – ce l’hanno i campani di Gattuso, che ospitano il Verona di Juric. I padroni di casa sono favoriti dai precedenti (17 successi nelle ultime 21 sfide di Serie A contro i gialloblù) anche se hanno rimediato un ko 3-1 all’andata. Ancora più incoragianti le premesse sul piano tecnico, dove il confronto al “Maradona” potrebbe rivelarsi a senso unico, con il Napoli superiore sul ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultima giornata e ultima chiamata per la: nel weekend tre incroci di fuocoLa paura fa 90. Novanta come ichentus avranno a disposizione nell’ultimo turno del campionato 2020/21 per il passLeague. La paura però, alle 20.45 di domenica, non sarà ammessa per nessuna delle tre, in una 38ª giornata da all-in. La sfida più semplice – almeno sulla carta – ce l’hanno i campani di Gattuso, che ospitano il Verona di Juric. I padroni di casa sono favoriti dai precedenti (17 successi nelle ultime 21 sfide di Serie A contro i gialloblù) anche se hanno rimediato un ko 3-1 all’andata. Ancora più incoragianti le premesse sul piano tecnico, dove il confronto al “Maradona” potrebbe rivelarsi a senso unico, con ilsuperiore sul ...

