(Di giovedì 20 maggio 2021) La straordinaria serata del. La squadra argentina si è ritrovata a giocare in Libertadores contro il Santa Fe in condizioni a dir poco di emergenza. Venticinqueindisponibili tra Covid e infortuni, senza un portiere di ruolo (ha giocato ilEnzo) e ha battuto 2-1 l’Independiente Santa Fe. Tutti e quattro i portieri di ruolo erano indisponibili. Aveva giusto dieci calciatori a disposizione. Il protagonista è stato proprio Enzoche ha contribuito alla vittoria con cinque parate imnti. È stato eletto miglior giocatore della gara.incredible night – 20+ Covid cases – Goalkeepers ruled out – No list changes allowed – 11 players available ...

Advertising

napolista : Straordinario River Plate: 10 giocatori contati, in porta il centrocampista Perez, e vince 2-1 in Coppa (VIDEO) In… -

Ultime Notizie dalla rete : Straordinario River

Corriere dello Sport.it

'Il volontariato torna in azione con tutto il suovalore e la sua grande forza, per l'... organizzeranno un monitoraggio diLitter e la pulizia dell'area dai rifiuti. Tutti gli ..."Per la cena della grand reopening, con la nostra nuova executive chef Lesley, abbiamo ... i fiori dell'aneto, per esempio, piccoli e gialli, hanno unosentore erbaceo che si lega ...Sei comuni della Basilicata (in zona gialla) saranno in zona rossa da oggi e fino a domenica prossima, 23 maggio. Lo ha disposto, con una nuova ordinanza sull'emergenza coronaviru ...Legambiente: “Il volontariato torna in azione con tutto il suo straordinario valore e la sua forza a servizio del litorale, dei fiumi, dei laghi e delle loro bellezze” ...