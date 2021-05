Israele: “80 missili da Gaza nella notte, in totale sono 4070”. Nuova offensiva aerea contro i tunnel di Hamas (Di giovedì 20 maggio 2021) Circa 80 razzi e colpi di mortaio sono stati lanciati dalla striscia di Gaza verso il territorio israeliano a partire dalle 19 di ieri sera. Lo sostengono le forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che dieci razzi sono caduti all’interno della stessa enclave palestinese (perché difettosi) e circa il 90% di quelli diretti verso aree popolate sono stati intercettati dal sistema di difesa missilistica Iron Dome. L’ultimo è stato diretto poco dopo l’una di notte verso la città di Kiryat Malachi e l’area circostante, senza causare feriti. Finora, sempre secondo Israele, i razzi lanciati dall’enclave palestinese sono stati 4070, 610 dei quali caduti all’interno della striscia. nella notte – riferiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Circa 80 razzi e colpi di mortaiostati lanciati dalla striscia diverso il territorio israeliano a partire dalle 19 di ieri sera. Lo sostengono le forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che dieci razzicaduti all’interno della stessa enclave palestinese (perché difettosi) e circa il 90% di quelli diretti verso aree popolatestati intercettati dal sistema di difesastica Iron Dome. L’ultimo è stato diretto poco dopo l’una diverso la città di Kiryat Malachi e l’area circostante, senza causare feriti. Finora, sempre secondo, i razzi lanciati dall’enclave palestinesestati, 610 dei quali caduti all’interno della striscia.– riferiscono ...

