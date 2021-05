Il made in Italy vince ai Caraibi: ecco le pale eoliche che sconfiggono i tifoni (Di giovedì 20 maggio 2021) Articolo Roma In un anno produce 23 milioni di kilowattora di energia verde e le pale resistono a raffiche di vento di 250 chilometri all’ora. È sull’isola di Grande-Terre a Guadalupa, nell’arcipelago delle Antille Francesi nell’Oceano Atlantico, che ha visto la luce l’ultimo progetto di Leitwind, l’unico produttore italiano di impianti eolici classe Megawatt. Un’installazione innovativa grazie allo sviluppo di pale in grado di resistere ai cicloni Caraibici. «Si tratta di un progetto ambizioso che siamo riusciti a portare a termine nonostante condizioni meteo spesso al limite e che comunque grazie allo sviluppo della nuova pala ha evidenziato la forza innovativa della nostra azienda» ha commentato Davide Albani, responsabile della Divisione Leitwind in seno al Gruppo HTI. Un progetto da 20 milioni di euro Sei le turbine LTW80 da ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Articolo Roma In un anno produce 23 milioni di kilowattora di energia verde e leresistono a raffiche di vento di 250 chilometri all’ora. È sull’isola di Grande-Terre a Guadalupa, nell’arcipelago delle Antille Francesi nell’Oceano Atlantico, che ha visto la luce l’ultimo progetto di Leitwind, l’unico produttore italiano di impianti eolici classe Megawatt. Un’installazione innovativa grazie allo sviluppo diin grado di resistere ai ciclonici. «Si tratta di un progetto ambizioso che siamo riusciti a portare a termine nonostante condizioni meteo spesso al limite e che comunque grazie allo sviluppo della nuova pala ha evidenziato la forza innovativa della nostra azienda» ha commentato Davide Albani, responsabile della Divisione Leitwind in seno al Gruppo HTI. Un progetto da 20 milioni di euro Sei le turbine LTW80 da ...

