Advertising

rep_genova : Covid: in Liguria continua il calo di ospedalizzati, Tre morti [aggiornamento delle 18:21] - AnsaLiguria : Covid: continua calo ospedalizzati, cresce tasso positività. I nuovi casi sono 111, tre morti #ANSA - rep_genova : Covid: in Liguria continua il calo di ospedalizzati, Tre morti [aggiornamento delle 18:21] - GiaPettinelli : Covid: continua calo ospedalizzati, cresce tasso positività in Liguria - - qn_lanazione : Covid Liguria, ancora un leggero calo di positivi e ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

... per effetto anche della pandemia, ha portato all'aumento, a livello nazionale, del 13% degli ... A far concorrenza al miele Made innon è solo la Cina, ma anche l'Est Europa da cui ...Lotta alla pandemia. Sono 29.035.337 le dosi di vaccino contro ilsomministrate in Italia, il 90.0% di quelle consegnate, pari a 32.277.560 dosi. Nel dettaglio ... laè la regione più ...Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna si trova al dodicesimo posto, nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.