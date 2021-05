Esco | ma prima segno | Chiesa è già l' uomo delle notti più importanti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il momento di gloria è stato da film: Dybala già pronto a bordo campo mentre Pirlo gli dà le ultime istruzioni per prendere il posto di Federico. A lungo non il più brillante, anche se un ...

Allastagione con la Signora, l'azzurro ha esibito senza dubbi un feeling evidente per le occasioni importanti: tre gol in due partite col Porto anche se non è bastato, doppietta in casa del ...