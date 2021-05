Coronavirus, 149 decessi in 24 ore. Scendono gli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il bollettino del 19 maggio Sono 149 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in diminuzione rispetto ai 201 di ieri, per un numero complessivo di decessi da inizio pandemia pari a 126.646. A salire invece è la curva dei nuovi positivi. Oggi 19 maggio sono 5.506 contro i 4.452 segnalati dal bollettino di ieri. Diminuisce il numero delle persone attualmente positive: 306.730 contro 315.308 del monitoraggio precedente. La situazione negli ospedali La pressione sulle strutture ospedaliere continua a scendere. Sono 70 i nuovi ingressi per Coronavirus nelle terapie intensive del Paese (ieri 86), per un numero complessivo di persone ricoverate in area critica pari a 1.643 (ieri 1.689). Anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il bollettino del 19 maggio Sono 149 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in diminuzione rispetto ai 201 di ieri, per un numero complessivo dida inizio pandemia pari a 126.646. A salire invece è la curva dei nuovi positivi. Oggi 19 maggio sono 5.506 contro i 4.452 segnalati dal bollettino di ieri. Diminuisce il numero delle persone attualmente positive: 306.730 contro 315.308 del monitoraggio precedente. La situazione negli ospedali La pressione sulle strutture ospedaliere continua a scendere. Sono 70 i nuovipernelle terapie intensive del Paese (ieri 86), per un numero complessivo di persone ricoverate in area critica pari a 1.643 (ieri 1.689). Anche ...

