Una generazione di tennisti avviliti: Nadal e Djokovic hanno fatto invecchiare la NextGen (Di martedì 18 maggio 2021) La generazione che nel 2017 già chiamavano “next” sta invecchiando. Di “next” non c’è rimasto che un presente di soddisfazioni di risulta, di tornei vinti una tantum, anche importanti. Di fuochi fatui, prima innescati da una stampa che da anni prova a rinfocolare la competizione del tennis apicale anabolizzando le aspettative, e poi demoliti dalla stessa stampa che nel frattempo ha terminato le parole per la celebrazione di quei tre lì: Federer, Nadal, Djokovic. Il primo nemmeno gioca più da un pezzo. Sta tornando adesso e ci scherza su (“meriterei di essere 800 al mondo, in questo momento“). Ma gli altri due hanno divorato la gioventù altrui a Roma, si sono presi la finale e hanno ribadito: “La Next Gen siamo noi”. Che alla premiazione al Foro Italico pareva una battuta. Ma no. Nella successiva ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Lache nel 2017 già chiamavano “next” sta invecchiando. Di “next” non c’è rimasto che un presente di soddisfazioni di risulta, di tornei vinti una tantum, anche importanti. Di fuochi fatui, prima innescati da una stampa che da anni prova a rinfocolare la competizione del tennis apicale anabolizzando le aspettative, e poi demoliti dalla stessa stampa che nel frattempo ha terminato le parole per la celebrazione di quei tre lì: Federer,. Il primo nemmeno gioca più da un pezzo. Sta tornando adesso e ci scherza su (“meriterei di essere 800 al mondo, in questo momento“). Ma gli altri duedivorato la gioventù altrui a Roma, si sono presi la finale eribadito: “La Next Gen siamo noi”. Che alla premiazione al Foro Italico pareva una battuta. Ma no. Nella successiva ...

