Quali Paesi Ue non hanno ancora inviato il Recovery Plan (e perché) (Di martedì 18 maggio 2021) Aspettando i Recovery Plan. Finora la Commissione europea ha già ricevuto 18 Piani nazionali di Ripresa e Resilienza da parte degli Stati europei (i primi inviati li avevamo raccontati qualche settimana fa). Adesso si aspettano gli altri nove documenti, dal valore totale di 201 miliardi di euro, ma la speranza della Commissione è quella che gli Stati accelerino soprattutto nell’approvazione della legislazione chiamata “decisione sulle risorse proprie”, che aumenterebbe le garanzie a sostegno del debito e permetterebbe alla Commissione di raccogliere più facilmente il denaro sul mercato. C’è però il rischio che per qualche Stato membro sia necessario attendere più del dovuto, quasi come i protagonisti dell’opera “Aspettando Godot” dell’irlandese Samuel Beckett. È infatti inevitabile che per alcuni l’attesa si prorogherà ancora per ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Aspettando i. Finora la Commissione europea ha già ricevuto 18 Piani nazionali di Ripresa e Resilienza da parte degli Stati europei (i primi inviati li avevamo raccontati qualche settimana fa). Adesso si aspettano gli altri nove documenti, dal valore totale di 201 miliardi di euro, ma la speranza della Commissione è quella che gli Stati accelerino soprattutto nell’approvazione della legislazione chiamata “decisione sulle risorse proprie”, che aumenterebbe le garanzie a sostegno del debito e permetterebbe alla Commissione di raccogliere più facilmente il denaro sul mercato. C’è però il rischio che per qualche Stato membro sia necessario attendere più del dovuto, quasi come i protagonisti dell’opera “Aspettando Godot” dell’irlandese Samuel Beckett. È infatti inevitabile che per alcuni l’attesa si prorogheràper ...

