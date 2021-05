Morto Franco Battiato. Memorabile il suo concerto a Napoli sulle note di Era De Maggio (Di martedì 18 maggio 2021) Franco Battiato si è spento a 76 anni. Il cantante e musicista Catanese è Morto nella sua casa di Milo, dove si era ritirato da tempo. Battiato è stato un artista visionario, colto, ironico, eclettico, curioso sperimentatore. Insieme all’amico Manlio Sgalambro ha rivoluzionato la musica italiana fondendo più registri (musicale, linguistico, estetico) e coniugando lo spirito più avanguardistico e colto a quello più popolare. Il suo estro e la sua creatività hanno trovato espressione anche in altri ambiti artistici (pittura, cinema, editoria) contribuendo a definire la sua originale personalità. In occasione del 76esimo compleanno, a marzo, era stato ripubblicato il suo capolavoro «La voce del padrone», del 1981. Ma l’ultimo brano in cui abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la sua voce è stato «Torneremo ancora», ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021)si è spento a 76 anni. Il cantante e musicista Catanese ènella sua casa di Milo, dove si era ritirato da tempo.è stato un artista visionario, colto, ironico, eclettico, curioso sperimentatore. Insieme all’amico Manlio Sgalambro ha rivoluzionato la musica italiana fondendo più registri (musicale, linguistico, estetico) e coniugando lo spirito più avanguardistico e colto a quello più popolare. Il suo estro e la sua creatività hanno trovato espressione anche in altri ambiti artistici (pittura, cinema, editoria) contribuendo a definire la sua originale personalità. In occasione del 76esimo compleanno, a marzo, era stato ripubblicato il suo capolavoro «La voce del padrone», del 1981. Ma l’ultimo brano in cui abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la sua voce è stato «Torneremo ancora», ...

