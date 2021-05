“Ma vi rendete conto?!”. Iva Zanicchi, la gaffe in diretta, all’Isola dei Famosi, ed è subito polemica (Di martedì 18 maggio 2021) Questa Isola dei Famosi è iniziata tra le gaffe più svariate a cura dell’amatissima conduttrice Ilary Blasi. Tra scoppiettanti puntate e appuntamenti un po’ mosci, il reality ha subito solo qualche battuta d’arresto a causa dello share. Per l’appunto, anche l’ultima puntata andata in onda lunedì 17 maggio, ha visto un ulteriore calo in termini di ascolti. Tra litigi vari e scenate da veri voltagabbana, la 18esima puntata si è chiusa regalando qualche emozione in più del solito, soprattutto grazie agli ex pupi Miryea Stabile e Matteo Diamante. Focalizzandoci invece sugli opinionisti, l’attenzione questa volta non può che posarsi su Iva Zanicchi e sulla sua immensa gaffe. Si è parlato tanto all’Isola dei Famosi dell’eccessiva magrezza raggiunta dai naufraghi nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Questa Isola deiè iniziata tra lepiù svariate a cura dell’amatissima conduttrice Ilary Blasi. Tra scoppiettanti puntate e appuntamenti un po’ mosci, il reality hasolo qualche battuta d’arresto a causa dello share. Per l’appunto, anche l’ultima puntata andata in onda lunedì 17 maggio, ha visto un ulteriore calo in termini di ascolti. Tra litigi vari e scenate da veri voltagabbana, la 18esima puntata si è chiusa regalando qualche emozione in più del solito, soprattutto grazie agli ex pupi Miryea Stabile e Matteo Diamante. Focalizzandoci invece sugli opinionisti, l’attenzione questa volta non può che posarsi su Ivae sulla sua immensa. Si è parlato tantodeidell’eccessiva magrezza raggiunta dai naufraghi nel corso ...

Advertising

rubio_chef : “Il mondo arabo difficilmente ci ascolta e non si adegua all’Europa e ai paesi civili” cit. #DiSegni. Vi rendete co… - Vortex93 : @SebVernazza @biramoni @Gazzetta_it Cioè sarebbe difficile capire che quello di domenica non è fallo e che non c'è… - Theskeptical_ : @repubblica Non è che chi non vuole il ddl Zan è omofobo. Non è che chi vuole la libertà è negazionista. Ma vi re… - endvgame : RT @muricedepressa: RAGA MA NON SO SE VI RENDETE CONTO DI QUELLO CHE ABBIAMO VISTO HA SOLO IL COLLARE ADDOSSO...SOLO IL COLLARE #Loki http… - knieIou : RT @louistxangel: mettete i tw per le cazzate ma non quando serve e non vi rendete nemmeno conto che ciò che scrivete sono cose che posso f… -