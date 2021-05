Conoscere Franco Battiato e la sua lunga risata argentina

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Una volta alla Festa del Cinema, all’anteprima del suo film, Niente è come sembra, che avevo selezionato per la mia sezione, EXTRA, in una conversazione dopo la proiezione,, che non amava le chiacchere a spiegazione del suo lavoro, chiese aiuto a Lucio Dalla che era nella sala Petrassi, gremita. “Vuoi salire sul palco a rispondere tu alle domande sul film” gli disse interpellandolo dal palco. Dalla non se lo fece dire due volte. Lo vedo ancora oggi fare alzare mezza fila di spettatori e salire sul proscenio e iniziare a rispondere mimando l’intellettualismo esoterico del cantautore dell’era del cinghiale bianco.sembrava divertirsi più di chiunque altro. Il cruccio di Dalla era di non essere mai riuscito a convincerea fare concerti assieme (“L’ ho fatto con De Gregori, l’ho fatto con ...