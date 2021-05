Atalanta, Percassi: «Possiamo fare qualcosa di straordinario» (Di martedì 18 maggio 2021) Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai tifosi che si sono presentati all’hotel dei bergamaschi Intervenuto per parlare ai circa 200 tifosi che si sono presentati sotto l’hotel in cui soggiorna l’Atalanta, Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, ha caricato così l’ambiente in vista del match di domani. Le sue parole riprese da TMW. «Per la nostra città che ha vissuto quello che sappiamo tutti. Questi ragazzi hanno tenuto alto il nome di Bergamo e dobbiamo dirgli grazie per tutta la vita. Lotteranno come hanno sempre fatto, dimostrando l’attaccamento alla città e alla tifoseria fantastica. Uniti Possiamo fare qualcosa di straordinario». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Luca, amministratore delegato dell’, ha parlato ai tifosi che si sono presentati all’hotel dei bergamaschi Intervenuto per parlare ai circa 200 tifosi che si sono presentati sotto l’hotel in cui soggiorna l’, Luca, amministratore delegato dei bergamaschi, ha caricato così l’ambiente in vista del match di domani. Le sue parole riprese da TMW. «Per la nostra città che ha vissuto quello che sappiamo tutti. Questi ragazzi hanno tenuto alto il nome di Bergamo e dobbiamo dirgli grazie per tutta la vita. Lotteranno come hanno sempre fatto, dimostrando l’attaccamento alla città e alla tifoseria fantastica. Unitidi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

