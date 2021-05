La Cina sbarca su Marte | 5 domande sulla missione spaziale di Pechino

Advertising

ErbaAfrodisiaca : La Cina sbarca su Marte: atterraggio riuscito per il rover Zhurong - baratto_m : Certo che è curioso la #Cina sbarca su Marte, in medio oriente vi è un conflitto ... e la nostra preoccupazione son… - Malusblade : La #Cina sbarca su #Marte: lo scontro con gli #Usa si sposta nello spazio | di @filipposantelli - ZzuCicciu : RT @ElioLannutti: La Cina sbarca su Marte: lo scontro con gli Usa si sposta nello spazio. Neppure i marziani al riparo dall’invasione dei c… - Daviderel4 : RT @ElioLannutti: La Cina sbarca su Marte: lo scontro con gli Usa si sposta nello spazio. Neppure i marziani al riparo dall’invasione dei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina sbarca

''Grazie per il vostro coraggio davanti alle sfide e grazie per questa prova di eccellenza, ora laè tra i primi Paesi nell'esplorazione planetaria'', ha aggiunto Xi, affermando che ''il Paese e ...Read More Scienza e Ricercasu Marte, atterrata la sonda: Xi applaude 15 Maggio 2021 Una sonda cinese, ovvero il rover Zhurong, è atterrata per la prima volta su Marte. Il successo è ...Il presidente Xi Jinping si è complimentato per la riuscita dell'atterraggio della prima sonda cinese su Marte. Il rover ha toccato la superficie poco dopo le 7:00 locali (l'1:00 in Italia). In un mes ...Un razzo cinese è atterrato con successo su Marte, superando "sette minuti di terrore" e portando a termine una discesa piuttosto impegnativa. In pochi sono riusciti ad approdare su Marte, almeno per ...