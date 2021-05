“D’urgenza in ospedale”. Giallo sull’incidente dell’attore: perché non vogliono rivelare cosa è successo (Di lunedì 17 maggio 2021) Incidente per un famosissimo volto della musica e dello spettacolo mondiali, si tratta di un componente degl’indimenticabili Jonas Brothers: gruppo musicale che ha stregato milioni di teenager a partire dal 2004, quando i loro membri hanno iniziato a recitare in serie tv e film prodotti da Disney Channel. Tra queste ricordiamo Hannah Montana (dove ha esordito Miley Cyrus), il musical Camp Rock e Jonas L.A. In questo caso non stiamo parlando dei fratelli Kevin e Joe, ma del più piccolo: ovvero Nick Jonas. Pur essendo il più piccolo tra i tre, Nick Jonas al momento è il fratello che sta riscuotendo maggior successo. Questo anche grazie al suo ruolo televisivo nei panni di giudice di The Voice (Stati Uniti). Il suo profilo Instagram ha letteralmente stracciato quello dei fratelli maggiori (che contando decine di milioni di seguaci) di recente, raggiungendo la bellezza ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 maggio 2021) Incidente per un famosissimo volto della musica e dello spettacolo mondiali, si tratta di un componente degl’indimenticabili Jonas Brothers: gruppo musicale che ha stregato milioni di teenager a partire dal 2004, quando i loro membri hanno iniziato a recitare in serie tv e film prodotti da Disney Channel. Tra queste ricordiamo Hannah Montana (dove ha esordito Miley Cyrus), il musical Camp Rock e Jonas L.A. In questo caso non stiamo parlando dei fratelli Kevin e Joe, ma del più piccolo: ovvero Nick Jonas. Pur essendo il più piccolo tra i tre, Nick Jonas al momento è il fratello che sta riscuotendo maggior. Questo anche grazie al suo ruolo televisivo nei panni di giudice di The Voice (Stati Uniti). Il suo profilo Instagram ha letteralmente stracciato quello dei fratelli maggiori (che contando decine di milioni di seguaci) di recente, raggiungendo la bellezza ...

Advertising

999lorxnzo : RT @DepaulianoFan: @mikysannii Ore 12:28 Godin portato d'urgenza in ospedale per accertamenti fonte Sky Mozambico - DepaulianoFan : @mikysannii Ore 12:28 Godin portato d'urgenza in ospedale per accertamenti fonte Sky Mozambico - landaoscura : RT @distrvxione: PRONTO OSPEDALE PSICHIATRICO SÌ IL MIO RAGAZZO DEVE ESSERE RICOVERATO D'URGENZA. - distrvxione : PRONTO OSPEDALE PSICHIATRICO SÌ IL MIO RAGAZZO DEVE ESSERE RICOVERATO D'URGENZA. - PrimaStampa_eu : Vittoria, lite tra giovani: 22enne finisce in ospedale, ha perso molto sangue ed è stato operato d'urgenza all'ospe… -