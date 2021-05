Capone (Puglia): “La transumanza guarda al futuro, esperienza da offrire” (Di lunedì 17 maggio 2021) Una “storia che guarda al futuro” e che può diventare “un’esperienza da offrire ai turisti”. Così Loredana Capone, presidente del consiglio regionale della Puglia, in occasione della firma dell’accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell’ambito del progetto Parcovie 2030 all’interno del programma Terre Rurali d’Europa della programmazione europea Agenda 2030. “Sono tanti i turisti che si vogliono muovere per ragioni di esplorazione della natura; il turismo verde è cresciuto ed è crescita la sensibilità verso l’ambiente, e la scoperta delle aree naturalistiche è sempre più diffusa. L’Unesco – continua Capone – ha colto anche questo quando ha inserito la pratica di questi cammini all’interno della lista del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Una “storia cheal” e che può diventare “un’daai turisti”. Così Loredana, presidente del consiglio regionale della, in occasione della firma dell’accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell’ambito del progetto Parcovie 2030 all’interno del programma Terre Rurali d’Europa della programmazione europea Agenda 2030. “Sono tanti i turisti che si vogliono muovere per ragioni di esplorazione della natura; il turismo verde è cresciuto ed è crescita la sensibilità verso l’ambiente, e la scoperta delle aree naturalistiche è sempre più diffusa. L’Unesco – continua– ha colto anche questo quando ha inserito la pratica di questi cammini all’interno della lista del ...

