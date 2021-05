1° Fiat 500 World Wide Meeting | il raduno annuale del 2 al 4 luglio 2021

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il più grandededicato alle 500 storiche si è trasformato in qualcosa di nuovo con oltre 100 eventi in tutto il mondo GARLENDA – Il500 Club Italia ha deciso di trasformare la 38ª edizione delInternazionale500 di Garlenda in un evento diffuso e planetario. A causa del Covid il più grandededicato alle 500 storiche, che richiamava nell’entroterra ligure 1000 equipaggi da tutta Europa, è stato trasformato in qualcosa di nuovo, ovvero nel 1°500. L’appuntamento è dal 2 al 4dall’Italia al Giappone, dalla Finlandia al Sudafrica con oltre 100 eventi che si stanno definendo in queste settimane. L’evento è ...

