Russia, con nuove leggi attività Memorial a rischio (Di domenica 16 maggio 2021) L’organizzazione Memorial per la difesa dei diritti civili e il recupero della memoria delle repressioni rischia di non poter più lavorare in Russia, di non poter più tenere corsi nelle scuole sulla tragica storia del Novecento in Unione sovietica e di far funzionare biblioteca e archivi, a causa delle nuove leggi introdotte di recente dal Cremlino, denuncia in una intervista all’Adnkronos Irina Scerbakova, storica, nel Consiglio di Memorial International e responsabile dei programmi educativi giovanili, dell’organizzazione di cui è stata fra i fondatori. “Stiamo discutendo come portare avanti i programmi educativi”, precisa . Fra i diversi provvedimenti varati in questi ultimi mesi in Russia, vi è una legge che estende agli individui, e non più solo alle organizzazioni, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) L’organizzazioneper la difesa dei diritti civili e il recupero della memoria delle repressioni rischia di non poter più lavorare in, di non poter più tenere corsi nelle scuole sulla tragica storia del Novecento in Unione sovietica e di far funzionare biblioteca e archivi, a causa delleintrodotte di recente dal Cremlino, denuncia in una intervista all’Adnkronos Irina Scerbakova, storica, nel Consiglio diInternational e responsabile dei programmi educativi giovanili, dell’organizzazione di cui è stata fra i fondatori. “Stiamo discutendo come portare avanti i programmi educativi”, precisa . Fra i diversi provvedimenti varati in questi ultimi mesi in, vi è una legge che estende agli individui, e non più solo alle organizzazioni, la ...

ItalyMFA : Min. @luigidimaio ha incontrato il suo omologo???? @GLandsbergis. In agenda: rel. bilaterali ????????, relazioni con Russ… - Stormtrooper528 : @Andyphone @VittorioSgarbi @Joker__Reloaded @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN Vorrei, ma sei ovunque su twitter… - AvinoLoredana : RT @lucabattanta: @Yi_Benevolence In Italia sicuramente credo che in Russia invece siano stati approvati vaccini con diverse tipologie. Que… - ditron99 : RT @Gabbiacane: A sentire i petalosi, con la caduta di Trump il mondo si sarebbe salvato. Biden in cento giorni è riuscito a far riesploder… - gi_pavanello : RT @ethrusco: Ieri mentre Borrel dichiarava che le accuse di russofobia mosse alla UE da Mosca sono infondate, la UE varava la nuova strate… -