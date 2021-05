Napoli | la stoccata di Edo De Laurentiis | “L’onestà ripaga sempre” VIDEO 

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – “. Forza”. Così Edoardo De, vicepresidente della Ssc, su Instagram, al termine del lunch match tra Fiorentina e, con gli azzurri che si sono imposti per 2-0. Storia instagram di Koulibaly. In sottofondo si sente Edo De, merde!”#Fiorentinapic.twitter.com/xgctP93Khn — arrow ? (@coldblackarrow) May 16, 2021 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tra i più contenti dopo la vittoria di Firenze c'è anche Edoardo De Laurentiis, vice presidente della SSC Napoli il quale ha postato su Instagram un messaggio: "L'onestà ripaga sempre... Forza!" Ora la palla passerà a Milan e Juventus che non dovranno steccare nei rispettivi match contro ... Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha festeggiato a suo modo la vittoria del Napoli sofferta sul campo della Fiorentina ...