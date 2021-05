La Compagnia del Cigno 3 ci sarà? Futuro incerto per Marioni e i suoi ragazzi in questo finale (Di domenica 16 maggio 2021) La Compagnia del Cigno 3 ci sarà oppure no? Al momento tutto sembra remare contro il rinnovo della serie con Alessio Boni in onda questa sera con il finale della seconda stagione. Gli ascolti non sono stati come quelli della prima e anche l’idea di incentrare tutto su Marioni e questo personaggio in arrivo dal suo passato, Teoman, non è stata molto vincente. In molti si aspettavano di vedere sviscerate le storie di Matteo e degli altri ragazzi della Compagnia, nuovi colpi di scena con la musica protagonista, ma così non è stato, almeno non del tutto. Tutto questa rema contro la possibilità che La Compagnia del Cigno 3 ci sarà ma la verità arriverà solo questa sera quando il finale ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Ladel3 cioppure no? Al momento tutto sembra remare contro il rinnovo della serie con Alessio Boni in onda questa sera con ildella seconda stagione. Gli ascolti non sono stati come quelli della prima e anche l’idea di incentrare tutto supersonaggio in arrivo dal suo passato, Teoman, non è stata molto vincente. In molti si aspettavano di vedere sviscerate le storie di Matteo e degli altridella, nuovi colpi di scena con la musica protagonista, ma così non è stato, almeno non del tutto. Tutto questa rema contro la possibilità che Ladel3 cima la verità arriverà solo questa sera quando il...

