Killers of Flower Moon, Robert De Niro sul suo infortunio: "Il dolore era lancinante" (Di domenica 16 maggio 2021) Robert De Niro parla del suo recente infortunio sul set di Killers of the Flower Moon, e di come questo (non) influenzerà le riprese del film di Martin Scorsese . L'attore due volte Premio Oscar Robert De Niro offre qualche aggiornamento sull'infortunio avvenuto qualche giorno fa in Oklahoma, dove sta girando Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese. "Non so come, ma mi sono strappato il quadricipite" ha raccontato De Niro ai microfoni di IndieWire "Credo di essere inciampato sopra qualcosa, e sono finito a terra. Il dolore era lancinante, e ora devo farmi sistemare. Ma sono cose che succedono, specialmente ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021)Deparla del suo recentesul set diof the, e di come questo (non) influenzerà le riprese del film di Martin Scorsese . L'attore due volte Premio OscarDeoffre qualche aggiornamento sull'avvenuto qualche giorno fa in Oklahoma, dove sta girandoof the, il nuovo film diretto da Martin Scorsese. "Non so come, ma mi sono strappato il quadricipite" ha raccontato Deai microfoni di IndieWire "Credo di essere inciampato sopra qualcosa, e sono finito a terra. Ilera, e ora devo farmi sistemare. Ma sono cose che succedono, specialmente ...

