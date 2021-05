Ancora una giornata instabile | ma il tempo va migliorando

Advertising

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - ladyonorato : Sono felicissima per @matteosalvinimi, per i suoi figli e tutti quelli che gli vogliono bene. Ma anche orgogliosa d… - ItalianAirForce : Ancora una volta le @FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica dell'#AeronauticaMilitare, regalano uno spettacolo trico… - TMorsenchio : RT @TrueLov68369279: È Sangiovanni che mandava baci a Giulia ogni volta che Lei ballava. È Sangio che canta per ultima 'baciami ancora', fa… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Meluzzi: “Ci dividono con la paura, noi ci uniamo con il coraggio”. @a_meluzzi Prof. Meluzzi oramai questi indecorosi 'sogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una

Intv generalista che subisce quest'anno più che mai la frammentazione degli ascolti, il talent ... Per un risultato migliore bisogna risalire al 2008, quandonon esisteva il digitale ...In quella che è stata definitarappresaglia per la distruzione da parte di Israele dell'... Anche Nazioni Unite ed Egitto stanno lavorando per riportare la calma, ma non hannomostrato segni ...Vi è mai capitato di sperimentare un déjà vu, quella strana sensazione di aver già vissuto una determinata situazione in passato? Si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso, c’è chi lo ha sperimentat ...Trionfa la Roma. I giallorossi vincono 2-0 il derby grazie alle reti di Mkhitaryan quasi allo scadere del primo tempo e di Pedro nella ripresa. Vittoria meritata per Fonseca, che si congeda ...