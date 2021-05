"Tesoro, ci vuole il pelo. Mazza la m***". Elettra Lamborghini completamente fuori controllo: roba da censura | Video (Di sabato 15 maggio 2021) Il meglio del peggio della settimana tv, "la rubrica più temuta della televisione italiana", per dirla con le parole di Michelle Hunziker. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di venerdì 14 maggio. E la rubrica è ovviamente "I nuovi mostri", in cui vengono mostrate le scene più sconcertanti apparse sul piccolo schermo negli ultimi sette giorni. Epica, a modo suo, la prima delle scene mostrate: una sorta di delirio a Forum, su Canale 5. Poi si continua con Antonio Razzi che dà spettacolo a Pomeriggio 5, dove canta mostrando come il canto sia tutto, tranne che la sua specialità. Quindi, l'ex senatore si cimenta anche nel ballo: grottesco. E ancora ecco Luca Laurenti ad Avanti un altro, dove entra in studio vestito di rosa a cavallo di un unicorno: spiazzante. E via discorrendo con Gianluigi Paragone prima e Mara Venier ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Il meglio del peggio della settimana tv, "la rubrica più temuta della televisione italiana", per dirla con le parole di Michelle Hunziker. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di venerdì 14 maggio. E la rubrica è ovviamente "I nuovi mostri", in cui vengono mostrate le scene più sconcertanti apparse sul piccolo schermo negli ultimi sette giorni. Epica, a modo suo, la prima delle scene mostrate: una sorta di delirio a Forum, su Canale 5. Poi si continua con Antonio Razzi che dà spettacolo a Pomeriggio 5, dove canta mostrando come il canto sia tutto, tranne che la sua specialità. Quindi, l'ex senatore si cimenta anche nel ballo: grottesco. E ancora ecco Luca Laurenti ad Avanti un altro, dove entra in studio vestito di rosa a cavallo di un unicorno: spiazzante. E via discorrendo con Gianluigi Paragone prima e Mara Venier ...

