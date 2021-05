Pagelle Genoa Atalanta: Zapata e Malinovskyi al top, bene anche Shomurodov (Di sabato 15 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Genoa Atalanta Le Pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Atalanta, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Duvan Zapata FLOP: Radovanovic VOTI Genoa (3-5-2): Marchetti 6; Onguéné 5,5; Radovanovic 5; Masiello 5,5; Ghiglione 5,5 (57? Portanova 6,5), Zajc 5 (46? Caso 6,5), Rovella 5, Melegoni 5,5 (79? Eyango SV), Cassata 5 (46? Shomurodov 7); Destro 5 (46? Pandev 7), Pjaca 6. Allenatore: Ballardini Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Romero 5,5, Djimsiti 5,5; Hateboer 6, De Roon 7, Freuler 6,5 (46? Pessina 5), Gosens 7 (76? Palomino 5,5); Malinovskyi 7 (57? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: DuvanFLOP: Radovanovic VOTI(3-5-2): Marchetti 6; Onguéné 5,5; Radovanovic 5; Masiello 5,5; Ghiglione 5,5 (57? Portanova 6,5), Zajc 5 (46? Caso 6,5), Rovella 5, Melegoni 5,5 (79? Eyango SV), Cassata 5 (46?7); Destro 5 (46? Pandev 7), Pjaca 6. Allenatore: Ballardini(3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Romero 5,5, Djimsiti 5,5; Hateboer 6, De Roon 7, Freuler 6,5 (46? Pessina 5), Gosens 7 (76? Palomino 5,5);7 (57? ...

