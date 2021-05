Inter, prosegue il ‘silenzio’ Conte: al suo posto parlerà Stellini (Di sabato 15 maggio 2021) Antonio Conte sceglie ancora il silenzio Dopo aver annullato la conferenza stampa pre-Roma, Antonio Conte proseguirà nel suo personalissimo silenzio anche nel post partita del match di questo pomeriggio contro la Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro continuerà a parlare solo ai microfoni ufficiali del club in attesa di conoscere novità sul futuro. “Nell’attesa, meglio stare zitti. E così sarà anche stasera: l’allenatore non parlerà né in televisione né in conferenza, al massimo potrà farlo ai canali ufficiali del club” L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Antoniosceglie ancora il silenzio Dopo aver annullato la conferenza stampa pre-Roma, Antonioproseguirà nel suo personalissimo silenzio anche nel post partita del match di questo pomeriggio contro la Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro continuerà a parlare solo ai microfoni ufficiali del club in attesa di conoscere novità sul futuro. “Nell’attesa, meglio stare zitti. E così sarà anche stasera: l’allenatore nonné in televisione né in conferenza, al massimo potrà farlo ai canali ufficiali del club” L'articolo proviene damagazine.

