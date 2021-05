Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021)14 MAGGIOORE 09.05 – FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO CON LA TIBURTINA DOVE NEI PRESSI DEL RACCORDO SI è VERIFICATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE TIVOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SEGNALIAMO CHE SULLA SALARIA AD AMATRICE LA STRADA E’ CHIUSA PER LAVORI TRA LE USCITE DI AMATRICE E SALETTA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL ...